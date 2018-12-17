Новое соглашение о сотрудничестве готовят Армения и Россия. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в прямом эфире, отвечая на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды».

Касаясь деятельности биолабораторий в странах постсоветского пространства, журналистка Дарья Асламова спросила у министра иностранных дел, как Россия собирается решать проблему существования и активной деятельности иностранных лабораторий в Армении и Грузии.

«Москва и Ереван скоро подпишут документ, гарантирующий отсутствие в Армении иностранных военных», — отметил Лавров.

Это поможет сделать работу подобных биолабораторий транспарентной, считает министр.

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