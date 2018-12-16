Гимн Белоруссии перепутали с хитом группы «Песняры» под названием «Касіў Ясь канюшыну» на матче против Норвегии.
Норвежские болельщики решили, что звучит настоящий гимн соперников, встали в знак уважения и слушали композицию стоя.
Норвежские организаторы уже принесли белорусской команде извинения за недоразумение. Несмотря на оплошность, хозяева обыграли белорусских гостей со счётом 6:1.
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Гимн Беларуси перепутали с хитом группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну». Все случилось на хоккейном турнире перед матчем с Норвегией. Организаторы уже принесли белорусской команде извинения. Кстати, норвежцы в этом матче обыграли соперников из Беларуси со счетом 6-1 #life#news#первые#новости#лайф#хоккей#беларусь#гимн#норвегия#песняры#турнир#hockey#norway#belarus