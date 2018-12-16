Гимн Белоруссии перепутали с хитом группы «Песняры» под названием «Касіў Ясь канюшыну» на матче против Норвегии.

Норвежские болельщики решили, что звучит настоящий гимн соперников, встали в знак уважения и слушали композицию стоя.

Норвежские организаторы уже принесли белорусской команде извинения за недоразумение. Несмотря на оплошность, хозяева обыграли белорусских гостей со счётом 6:1.

Minval.az