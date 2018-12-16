Вступившая в должность президента Грузии Саломе Зурабишвили призывает Россию уважать нормы международного права, если Москва заинтересована в нормализации отношений с соседями по региону.

«Россия должна осознать, что если она хочет быть полноценным членом международного сообщества и собирается восстановить нормальные отношения в этом регионе, она должна подтвердить, что и на словах, и на фактах признает все нормы международного права. Это обязательно для установления с ее соседями равноправных и мирных связей», — заявила С.Зурабишвили в воскресенье в Телави, где состоялась церемония ее инаугурации.

Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, С.Зурабишвили назвала действия России в отношении этих регионов неприемлемыми.

«Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией. Это неприемлемо для суверенного государства, мы с этим не смиримся», — цитирует «Интерфакс» ее слова.

С.Зурабишвили также заявила о необходимости ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз и усиления сотрудничества с НАТО.

«Со стороны западных партнеров мы имеем твердую поддержку. Этот процесс должен быть еще более ускорен», — заявила она.

По ее словам, в новой конституции, которая вступила в силу в воскресенье, «отражена воля грузинского воля — беспрепятственное движение Грузии в сторону Евросоюза и НАТО».

С.Зурабишвили пообещала максимально содействовать этому процессу.

«Для этого использую весь свой опыт и свои контакты в международных организациях и Евросоюзе. Мы последовательно продолжим путь к цели и достойно справимся с внутренними или внешними вызовами, доведем до конца важные реформы и еще более усилим демократические институты. Мы обязательно войдем в Европу», — сказала она.

Говоря об углублении сотрудничества с НАТО, грузинский президент отметила, что намерена активно участвовать в переговорах с американскими и европейскими партнерами для того, чтобы Грузия как можно скорее достигла намеченной цели (вступления в НАТО).

«Для обеспечения еще большего уровня безопасности нам нужно больше сотрудничества с НАТО», — подчеркнула С.Зурабишвили.

Minval.az