Как сообщили сегодня грузинские СМИ, сторонники партии Михаила Саакашвили «Единое национально движение», обещавшие массовые выступления в день инаугурации последнего избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, пока что ограничились установкой двух палаток у здания парламента.

При этом организаторы палаточной акции заверили, что у них есть «еще десятки палаток, которые будут размещены у парламента с целью продолжения протеста», пишет ТАСС. Они зовут сочувствующих Саакашвили выйти на улицы и идти на проспект Руставели, где сейчас собралось порядка 150 человек.

Саакашвили, в свою очередь, призвал протестующих собираться у здания парламента. Сам он по-прежнему находится в Амстердаме.

Также сообщается, что сторонники грузинской оппозиции после завершения церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в Телави временно смогли перекрыть одну из центральных дорог города. Оппозиционерам до прибытия полицейских удалось остановить одну из автомашин приглашенных на церемонию инаугурации гостей и повредить на ней лобовое стекло. Полицейские оттеснили оппозиционеров и открыли автомобильное движение. Как заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария, все нарушители порядка строго ответят перед законом. По его словам, в ходе провокационных действий сторонников оппозиции в воскресенье несколько полицейских получили травмы и доставлены в больницу. «Хочу пообещать всем, что с сегодняшнего вечера будут проанализированы все инциденты в разных местах, где оппозиция пыталась устроить провокации, и там, где будет выявлен состав преступления, мы начнем уголовное преследование конкретных лиц», — сказал министр.

Minval.az