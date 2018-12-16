Миллиардер Илон Маск устроил на Tesla «производственный ад». Об этом изданию Wired рассказали бывшие и нынешние сотрудники компании.

Среди прочего, описывается случай, когда Маск подошел к неисправному конвейеру, спросил у инженера, «кто это сделал?», а на уточняющий вопрос взорвался, обозвал того тупым идиотом и велел уйти и не возвращаться. Также сотрудники вспоминают, как препятствием для трудоустройства на вакантную должность стал синий цвет штанов одного из кандидатов.

Также кандидатам перед собеседованием с Маском рекомендовали не пользоваться парфюмом, поскольку шеф не переносит резкие запахи. Менеджеры вспоминают, как миллиардер устроил разнос за запах пластика в помещении — по его словам, эти испарения способны убить людей и его лично.

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