Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности шесть лет, до 2024 года, передаёт Грузия Online.

Избрание президента на шесть лет в виде исключения, в одноразовом порядке, допускается с учетом новой Конституции, которую парламент окончательно утвердил в третьем чтении в марте этого года.

Во время обсуждения проекта Конституции правящая команда приняла политическое решение, чтобы в переходных постановлениях новой Конституции было записано, что население страны будет избирать президента путем прямого голосования сроком на шесть лет.

Причиной данного решения «Грузинской мечты» были названы отношения между действующим президентом Георгием Маргвелашвили и правящей командой. Как отметил в ходе обсуждения конституционных изменений председатель парламента и конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе, для того, чтобы не было политических инсинуаций, будто правящая команда боролась с Георгием Магвелашвили и в этих целях отменяла правило избрания президента путем прямого голосования, «Грузинская мечта», в виде исключения, выступила с инициативой избрания президента сроком на шесть лет.

После выборов президента 28 ноября 2018 года, избирать президента будет избирательная коллегия, которая будет укомплектована 300 представителями парламента и самоуправления. Новая конституция вступит в силу после инаугурации нового президента.

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