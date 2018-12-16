Представители оппозиционного объединения Грузии «Сила в единстве» попытались прорваться в Телави в регионе Кахети, где запланирована инаугурация нового президента — потасовка с сотрудниками полиции произошла на въезде в город Гурджаани.

Как передает Report, причиной этому послужило закрытие дороги в Телави на церемонии инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Сотрудники полиции перекрыли въезд в Телави со стороны Гурджаани автобусами и предложили оппозиции въехать в Телави другим путем — через Кварели, или идти пешком. Участники акции пытались прорваться через кордон полиции. Часть машин объехали кордон, но впереди дорога оказалась закрыта. От Гурджаани до Телави — чуть больше 30 километров, если ехать через Кварели — около 60 километров.

Minval.az