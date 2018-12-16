Для РПЦ «ровно ничего не означает» учреждение на Украине новой православной церкви, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Неканоническое собрание лиц <…> под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического „архиерея“ таким же неканоническим „предстоятелем“», — цитирует его «Интерфакс».

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что «каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось».

«Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь», — добавил он.

15 декабря в Киеве прошел церковный собор, по итогам которого было объявлено о создании новой православной церкви на Украине под покровительством Константинопольского патриархата.

Minval.az