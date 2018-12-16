Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал участившиеся в последние месяцы запреты концертов популярных рэперов, назвав такой метод влияния на музыкантов неэффективным и плохим.

Вместо того, чтобы отменять концерты, Путин предложил работать с популярными у молодежи музыкантами, но не сказал, как.

«Как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, — хватать и не пущать — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно», — сказал Путин.

В последние месяцы в российских регионах по разным причинам отменили сразу несколько концертов: рэперов Егора Крида, Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». Рэпера Хаски и вовсе арестовали в конце ноября на 12 суток за мелкое хулиганство, после того как ему пришлось петь на улице на крыше чужой машины, когда его концерт неожиданно отменили перед самым началом. Позднее суд отменил арест.

Minval.az