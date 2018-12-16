Арестованный по подозрению в убийстве жительницы Гюмри российский военнослужащий должен быть осужден по армянским законом и в армянском суде, заявил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.

«Убийца не имеет национальности, специальности. Убийца остается убийцей и должен быть осужден. Если убийство произошло на территории Армении, то он должен быть осужден судом Армении», — сказал А.Ванецян на пресс-конференции в субботу.

Суд первой инстанции Ширакской области Армении удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте военнослужащего российской военной базы в Гюмри.

Между тем, источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории российской военной базы.

Minval.az