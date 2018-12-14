Нелли Кобзон, похоронившая в начале сентября своего супруга, накануне отметила в московском ресторане свой день рождения. Вдова народного артиста устроила вечеринку по случаю 68-летия, куда пригласила самых близких друзей.

Как пишет издание 7Дней, на празднике присутствовали: Валерия, Стас Михайлов с женой, певица Жасмин и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Супруга Кобзона на банкете появилась в ярком разноцветном платье, расшитом бисером, и с красной помадой на губах. Именинница выглядела неотразимо, что отметили все гости праздника. «Есть женщины, которых годы только красят», — сделала Жасмин комплимент виновнице торжества.

Правда, в Сети проведенная вечеринка вызвала неоднозначную реакцию. Многие поклонники Кобзона осудили вдову за то, что она не соблюдает траур по мужу. «Когда в сердце боль, то нет настроения веселиться, значит уже отпустило», «Не прошло и года, а она уже в цветастом платье», «От траура отказалась? А говорили, что у них была великая любовь», — злобствуют критики. Однако многие заметили, что хотя вдова Кобзона и нарядилась в яркое платье, выглядела при этом очень грустной и подавленной.

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