Странная информационная выкладка появилась в поисковой выдаче «Яндекса» по запросу «Порошенко».

При попытке получить информацию о президенту Украины, во вкладке поисковика, выпадающей справа от результатов поиска, значится, что Петр Порошенко скончался 11 декабря сего года, передает «МК».

«Украинский государственный деятель, политик, действующий президент Украины», — говорится в справочном столбце.

Далее следует другая информация — про семейное положение, родственников, состояние: «в прошлом — предприниматель и миллиардер».

Все обычно, кроме дат. Родился 26 сентября 1965 года — тут все верно. А далее идет дата смерти ныне, насколько известно, здравствующего политика: «11 декабря 2018 г. (53 года)».

Сведения о «смерти» Порошенко появились в «Яндексе» утром в пятницу, 14 декабря, и через некоторое время были удалены. Причина появления ложных данных пока не установлена.

Minval.az