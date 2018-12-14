Азербайджан является основным поставщиком томатов в Россию, на долю которого приходится 30% всех поставок, отмечает РБК со ссылкой на данные «НЭО Центра».

«На долю Азербайджана по итогам девяти месяцев 2018 года приходится около 30% всех поставок томатов. Среди других крупных импортеров томатов — Китай, Марокко, Иран и Белоруссия», — отмечают аналитики «НЭО Центра».

По их мнению, Турция, которая долгие годы была крупнейшим поставщиком, ввезла всего 6% от общего объема импортированных в Россию томатов.

«В прошлом году правительство отменило запрет на ввоз томатов из Турции, но ограничило разрешенный объем ввоза квотой 50 тыс. тонн в год. Рост импорта из Азербайджана, может объясняться скрытыми поставками из Турции», — считают аналитики «НЭО Центра».

Minval.az