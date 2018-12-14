Посольство России в Армении выступило с комментарием в связи с арестом российского военнослужащего, задержанного ранее по обвинению в нанесении побоев жительнице Гюмри, которая впоследствии скончалась.

«Обратили внимание на непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри. По-прежнему призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу. Хотели бы также выразить соболезнования родным и близким потерпевшей», — сообщили в российском посольстве.

Minval.az