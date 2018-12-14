Ереванская газета «Грапарак» пишет, что отношения между Арменией и Россией с каждым днем становятся все сложнее: занимающий в течение 8 месяцев пост премьер-министра Никол Пашинян до сих пор официально не приглашен в Россию, к узлу проблем в ОДКБ вскоре прибавится цена на газ.

«На территории ЕАЭС дешевый газ получают только Беларусь и Армения и до конца года наш договор с Россией закончится», — пишет газета.

Издание отмечает, что Россия пока не поздравила Пашиняна, и, несмотря на утверждения, что Путин не должен поздравлять с парламентскими выборами, спустя день после парламентских выборов 2017 года он поздравил Республиканскую партию и Сержа Саргсяна:

«Итоги народного голосования в полной мере подтвердили высокое доверие, которым Вы лично и возглавляемая Вами партия пользуются среди армянских граждан. Это также признание Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития, в защите национальных интересов Армении». С этим сложно согласиться», — отмечает издание.

Minval.az