Пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в пятницу утром, 14 декабря, при взлете авиалайнера Airbus A321, выполнявшего рейс из Уфы в Нижневартовск. После вылета командир экипажа сообщил о повреждении хвостовой части самолета в результате сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Экипаж принял решение об экстренном прекращении полета и направил самолет в Екатеринбург, где у авиакомпании расположена ближайшая ремонтная база.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбург. В результате инцидента никто из находящихся на борту не пострадал.

На данный момент лайнер временно отстранен от полетов.

В октябре в сети появилось видео, на котором самолет авиакомпании Ryanair пытается взлететь в аэропорту Бирмингема во время мощного шторма «Али». На ролике видно, как авиалайнер болтает из стороны в сторону из-за сильного ветра.

Minval.az