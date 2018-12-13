Обнаруженная космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым в ходе выхода в открытый космос в отверстии пристыкованного к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-09» затычка является марлевым тампоном, пропитанным герметиком. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Чтобы ликвидировать течь в «Союзе», в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в «дырку» изнутри корабля. Сейчас, во время выхода, когда они [Кононенко и Прокопьев] добрались до «дыры», конец этого тампона из отверстия и торчал», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, Кононеко не удалось захватить часть тампона, который разрушился, поскольку «за более чем три месяца из наружной части этой «заглушки» в вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость, герметик и марля стали хрупкими». Источник добавил, что ворсинки, частицы пыли и вкрапления, обнаруженные возле отверстия космонавтами — часть «пробки», отошедшей от корабля при высыхании.

Источник не исключил, что «на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе».

Взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на химический анализ в ФСБ. Согласно агентству, в ракетно-космической отрасли «нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований».

Кононенко и Прокопьев обследовали внешнюю поверхность «Союза МС-09» в декабре. Космонавты вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке.

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