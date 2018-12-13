Глава российского государства Владимир Путин заявил, что не выбирал профессию президента, когда ему предложил первый президент РФ Борис Ельцин, поскольку не был готов, передает РИА Новости.

«Я не выбирал профессию президента», — сказал он в четверг на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, добавив, что готов рассказать, как все это происходило на финальной стадии.

«Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?». Я ему сказал «Нет», — вспомнил Путин.

Он отметил, что Ельцин, услышав такой ответ, очень удивился, и поинтересовался: «Почему это?».

«Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов». А я уже был большой мальчик и уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, и желаю вам успеха», — сказал президент РФ, обращаясь к школьникам.

Minval.az