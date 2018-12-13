«В ближайшие пять лет на Вооруженные силы нужно будет найти дополнительные 2,5 миллиарда долларов».

Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства Армении.

«Для развития Вооруженных сил мы должны найти около 2,5 миллиарда долларов. Чтобы найти эти средства, мы должны провести серьезнейшую работу. Причем речь идет о дополнительных средствах, вдобавок к действующим. То есть нужно найти не 2,5 миллиарда вообще, а на 2,5 миллиарда больше, чем предусмотрено сейчас. Мы найдем эти средства, и часть их будет направлена на улучшение социального состояния военнослужащих», — заявил Пашинян.

Напомним, по правилам бюджетной политики Армении, на оборону должно тратиться не менее 4% ВВП. В 2019 году на эти цели предусмотрено 256 миллиардов драмов, или чуть больше 530 миллионов долларов.

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