Сегодня гостем Minval.az стал Шамиль Тагиев, представляющий региональную организацию «Азербайджанская община Москвы», созданную три месяца назад на базе организации «Развитие азербайджанской культуры», официально функционирующей с 2012-го года.

— Кроме этих двух организаций, которые я создавал и которыми руковожу по сей день, я также являлся с 2015-го года исполнительным директором Всероссийского Азербайджанского Конгресса в Москве. До этого я работал во многих общественных организациях. У меня более 10-лет опыта работы с диаспорой.

— Не так давно депутат Сиявуш Новрузов с высокой трибуны обвинил азербайджанских олигархов, проживающих в России в бездействии. Он сказал, что эти люди не помогают родине, в отличии от армянских олигархов, всегда думающих и помогающих Армении. Эта тирада была расценена многими гражданами страны как камень, брошенный в сторону наших соотечественников. Не считаете ли Вы подобные заявления, прозвучавшие из стен Милли Меджлиса, неполиткорректными и голословными?

Но вопрос еще и в другом: как часто азербайджанские чиновники помогают нашим соотечественникам, проживающим на территории России и представителям азербайджанской диаспоры России?

— Я скажу так: «драгоценные» комментарии наших многоуважаемых депутатов нам скорее мешают, чем помогают. Потому что до этого были еще комментарии от других депутатов о нашей деятельности, причем, эти люди умудрялись негативно комментировать, не находясь в теме, не имея представления о реальных событиях.

Совершенно непонятно, из каких источников эти люди вообще черпают информацию? Возможно, у них есть свои знакомые, которые через свою призму рассматривают диаспоральную деятельность, и после делают такие громкие заявления. И что в сторону азербайджанских бизнесменов полетело очередное беспочвенное обвинение – неудивительно. Обвинение в бездейственности – несправедливо. На самом деле это не так. Давайте вспомним создание Всероссийского азербайджанского конгресса в начале 2000-х годов, когда Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и президент России Владимир Путин принимали свое непосредственное активное участие в этом вопросе, и они открывали первый съезд Конгресса, затем и второй, и третий. Тогда мы не осознавали, но сейчас мы понимаем, каким был статус у Конгресса изначально. И азербайджанские олигархи, проживающие в России активно помогали. Вагит Алекперов выделил свое собственное здание в центре Москвы совершенно бесплатно для диаспоральной организации, другие олигархи (не стану их называть по именам) тоже помогали, потому что хотели, чтобы диаспоральная организация была сильной. Но, к сожалению, сама структура организации, люди, которые в ней работали, их действия привели к тому, что олигархи, готовые тратить на благое дело миллионы, просто ушли. И Вагит Алекперов попросил диаспорскую организацию съехать из его здания. Многие возлагали надежды на Конгресс, потому что в его создании участвовали первые лица Азербайджана и России, все думали, что она будет серьезной. На самом деле, она была серьезной, но, к сожалению, по вине некоторых людей Конгресс «приказал долго жить».

Но вернемся к вопросу деятельности олигархов. Согласно моей личной информации, миллиардеры – представители национальных меньшинств, Год Нисанов и Герман Захарьяев, принимали активное участие в строительстве Центра Гейдара Алиева в Израиле, к примеру. Они и в Москве постоянно проводят различного рода мероприятия. Эмин Агаларов, организатор музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Ведь все эти мероприятия они организовывают на свои личные средства. И миллионы эти вкладываются не для раскрутки Эмина (его и так все знают), а для того чтобы звезды эстрады, приглашенные в Баку для участия в фестивале, потом в СМИ и на ТВ пропагандировали Азербайджан как толерантную, красивую, дружелюбную и гостеприимную страну. Как видите, олигархи стараются делать все, что от них зависит, просто кто-то упорно не желает этого видеть.

— Если мы немного отойдем от так называемого «звездного мира» и углубимся в социум, то можно будет добавить еще и тот неоспоримый факт, что граждане Азербайджана, не получив помощи от госчиновников, обращались именно к азербайджанским олигархам России, которые не отказывали и помогали. Скажите, азербайджанская олигархия России никогда не задавалась вопросом, почему граждане Азербайджана, проживающие на родине, обращаются за помощью к ним? И почему в таком случае азербайджанских олигархов, проживающих в России, обвиняют в бездействии, если они реально помогают людям?

— В начале нашей деятельности у нас были меценаты, помогающие нам в этом вопросе. И я вас уверяю, что все они меня просили, чтобы их имена нигде не разглашались. Один из этих людей ежемесячно 70-ти азербайджанским студентам выделял стипендию. Вы понимаете, что это огромная сумма? Я говорил ему, что очень хотел бы отблагодарить от имени организации, хотя бы грамоту ему вручить, благодарственное письмо, но он отказался. Этот человек открыл вечернюю школу, но почему-то ни один чиновник из Азербайджана не соизволил полюбопытствовать, как этот человек расплачивается за аренду, откуда берет деньги на оплату преподавателей, на покупку учебников. Им, чиновникам, не было это интересно. К примеру, наша организация функционирует на свои средства, за счет своих усилий, за счет своих знакомых.

— То есть, работаете по принципу «сарафанного радио», но своего официального канала субсидий у вашей организации нет.

— Да, у нас нет официальных поступлений, и помощи государства нет. Мы не попадали в эти гуманитарные коридоры.

— Это ваш осознанный шаг, или все же не получалось попасть в эти гуманитарные коридоры по каким-то иным причинам?

— Не то, что не получалось. Мы даже не знаем, как данный процесс происходит. А в принципе, нам всегда хватает наших субсидий. Почему я это говорю – опять же возвращаясь к Вашему вопросу о деятельности олигархов, которые не любят «светиться». Но если они захотят, чтобы их имена были озвучены в деле помощи студентам или семьям неимущих соотечественников – это тоже не проблема. Но чаще всего они не любят, когда об их благотворительной деятельности говорят.

— Насколько масштабно помогает олигархия соотечественникам, проживающим на территории России?

— Особой прямой финансовой помощи нет. Нет такого, чтобы каждый безработный азербайджанец, проживающий в России, приходил к тому или иному олигарху и получал какие-то субсидии – этого нет. В основном, под словом помощь имеется ввиду нечто иное, не социальное. Скажем, решение вопросов на политическом уровне, а социальную помощь оказываем мы, мелкие региональные организации. Например, до сегодняшнего дня через нашу организацию прошло большое количество людей, нуждающихся не только в финансовой, но и в юридической помощи. Мы успели создать сеть врачей – азербайджанцев, работающих в России. И таким образом мы помогаем бесплатно нашим соотечественникам в получении медицинской помощи. Сами понимаете, что если у человека были бы деньги, они не обратились бы к нам за помощью в этом вопросе. Юридические консультации у нас тоже бесплатные для соотечественников. Сейчас у нас запускается проект бесплатной онлайн-консультации, в которых принимает участие профессиональный адвокат. Как видите, бесплатных услуг у нас много, и мы стараемся, чтобы с каждым годом их стало больше.

— Пару лет назад я была командирована в Москву с целью выяснения обстоятельств и причин, в следствии которых был ликвидирован Конгресс Азербайджанцев России. Но как ни странно, все, кто мог бы ответить на наши вопросы, усиленно избегали разговора, ссылаясь на «крайнюю занятость». Я поняла, что эта тема – конкретное табу. Сегодня одной из причин, мешающих открытию нового Конгресса, называют организацию «Азеррос». В чем конкретно заключается деятельность «Азерроса»?

— «Азеррос» является федерально-культурной автономией азербайджанцев России, организация эта была открыта согласно закону о Федеральных национально-культурных автономиях. Так как это была инициатива Кремля, за председателем организации закреплены определенные обязательства: например, председатель организации – вне зависимости от пола, вероисповедания – сразу же включается в Совет по национальным вопросам при президенте РФ. А Всероссийский Азербайджанский Конгресс создавался совсем по другому закону об общественных организациях.

— Вы наверняка в курсе, что между региональными диаспорскими организациями России идет какая-то странная война. Мне часто пишут из разных концов России с просьбой обратить внимание на «криминальную» деятельность того или иного руководителя диаспоры, а также еще и на то, что некоторые руководители используют свое назначение на должность исключительно в личных целях. Что Вы можете сказать об этом?

— Я считаю, что это связано с тем, что в России существовали две федеральные организации, и каждая из них хотела открыть свой офис в том или ином городе. К примеру, в город, где была открыта организация «Азеррос», пытались не допустить Конгресс. Равно как и наоборот.

— То есть, эти две организации так или иначе были конкурирующими?

— Совершенно верно. Но по сути, если посмотреть в глубину вопроса, эти организации вообще нигде не должны были пересекаться, так как у них были совершенно диаметрально противоположные цели и задачи.

— Получается, что «Азеррос» и Конгресс делили российские города на сферы влияния?

— В одном городе открывает организацию «Азеррос», на должность председателя назначают, скажем, М.М. И сразу же в том же городе открывает офис Конгресс, назначают на должность председателя С.С. И тут же председатели эти начинают чувствовать себя халифами региона. Замечу, что председатель организации имеет доступ к губернатору, к местным властям. И из-за этого идет борьба: начинается слив информации друг против друга и прочие мелкие пакости с целью очернить «конкурирующую фирму». И это самое тщеславие руководства губит наши региональные организации.

— А нельзя поднять вопрос о том, чтобы все работали в едином ключе? Ведь все эти «разборки» очень сильно ударяют по имиджу азербайджанцев и Азербайджана в целом?

— Вы понимаете, есть регионы, с которых можно брать примеры. Приезжаешь в регион и понимаешь, кто тут лидер. Что бы там ни говорили, по любому все зависит от материальной базы. Если она есть – организация будет работать. А кто-то выходит с двумя копейками в кармане, но со своими интересами, и открывает организацию. Кстати, отмечу, что открыть организацию в России – не проблема, за месяц это можно сделать. Так вот, открывает этот человек организацию и начинает людей переманивать. Или же по региональным вопросам делят жителей. И все это приводит к раздору. Даже те люди, которые могли бы быть полезными этой организации, просто уходят из диаспоральной деятельности, чтобы быть дальше от интриг. Полезные люди, которые могут принести пользу, которые могут думать и размышлять, уходят. А остаются демагоги, которые продолжают грызть друг друга. Я часто езжу по регионам, и вижу, кто реально является лидером. К примеру, человек открывает парк, памятник Г. Алиеву, школу, он на «короткой ноге» с губернатором, пользуется уважением в городе, жители которого при виде этого человека бегут с ним здороваться. Это редкость на самом деле, потому что в России совсем другая ментальность. Нужно просто исходить из этой точки зрения, не нужно кого-то и чего-то придумывать. Если человек пользуется уважением в городе, зачем придумывать кого-то второго? Я был в одном из регионов (не стану называть, чтобы не обидеть главу диаспоры, о котором сейчас пойдет речь). Человек 25 лет возглавляет организацию. За все это время он ни разу никого не собирал. Субъект, в котором он находится, выделил бесплатно 2-этажное здание для организации. Так этот глава диаспоры оформил его на себя, а затем продал. Когда видишь такие ситуации, понимаешь – почему именно нет никакой эффективности.

— Как я поняла, этот человек – обычный торгаш.

— Да, совершенно верно.

— Но почему тогда этому человеку нельзя задать конкретный вопрос о его ничегонеделании, почему нельзя привлечь его к ответственности за хищение выделенных средств?

— Как раз-таки меня приглашали именно для того, чтобы я принимал участие в этом собрании, на котором этого главу призывали уйти по-хорошему, потому что люди хотели принимать участие в активной жизни региона. А он все эти процессы тормозил. Я не хочу говорить про всех, но есть регионы, в которых на самом деле на руководящих диаспорских местах сидят мошенники и торгаши, преследующие материальную выгоду и не приносящие никакой пользы организации.

Яна Мадатова

Minval.az