В Твери задержан участник акции в честь 25-летия российской конституции Илья Якушев. Мужчина читал вслух статьи из высшего правового акта, передает «МБХ Медиа».

По информации издания, активист проводил одиночный пикет около здания правительства Тверской области. Из полиции его отпустили после дачи объяснений.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон страны, а с 1994 года указом президента Бориса Ельцина 12 декабря было объявлено государственным праздником. С 2005 года дата считается памятной.

Minval.az