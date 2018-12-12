Военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении совершил попытку самоубийства.

Как сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, 11 декабря в отделение полиции одной из областей Армении из больницы поступило сообщение о доставленном к ним мужчине с огнестрельным ранением в области паха.

«Врачи борются за его жизнь», — пишет Shamshyan.com.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что доставленный в больницу 26-летний Вардан Шахназарян, находясь дома, выстрелил в себя из гладкоствольного охотничьего 16-мм ружья.

Родственники Шахназаряна дали показания. По предварительнын данным, Шахназарян служит в одной из частей ВС Армении.

Minval.az