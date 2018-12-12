Семья с онкобольными детьми уехала из квартиры в московском районе Коньково после того, как соседи попытались запретить им жить в съемной квартире. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на соседей и мать детей.

Владелица квартиры, где жили дети, сообщила, что не знает об отъезде семьи. Она предположила, что жильцы могли уехать на время. В фонде «Подари жизнь», который снимает квартиру для детей, не подтвердили, что семья уехала из-за травли соседей. В фонде сообщили, что одна из семей уехала из Москвы из-за перерыва в лечении.

Куда и по какой причине уехала семья, не уточняется. Также до конца непонятно, уехала одна или несколько семей, проживавших в квартире.

Корреспондент телеканала с места событий сообщил, что те жители, которые подписали петицию за выселение онкобольных детей, уже пожалели о своем поступке.

В декабре стало известно, что более 40 жителей дома в Коньково подписали петицию с требованием выселить из съемной квартиры онкобольных детей, приехавших в Москву на лечение.

Одна из местных жительниц, старшая по подъезду Елена Аллина, отправила в Роспотребнадзор петицию, где заявила, что рак — это инфекционное заболевание. Московская прокуратура проводит проверку.

Minval.az