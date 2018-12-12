Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, «следуя привычке уделять утреннее время физической разминке», позанимался гимнастикой в Олимпийском городке Ашхабада, а также ознакомился с ходом строительства новых сооружений спортивного назначения в туркменской столице. Об этом сообщило государственное информационное агентство ТДХ.

Прибывшего на место строительства новых спортивных объектов неподалеку от Национального института спорта и туризма Бердымухамедова встретили члены правительства, хяким (глава) Ашхабада и ректор спортивного вуза, которые рассказали туркменскому лидеру о проектах застройки.

Ознакомившись с ними, Бердымухамедов высказал ряд замечаний и распорядился внести коррективы в проекты. Также президент Туркмении остановился на некоторых аспектах развития спорта в республике. Бердымухамедов отметил, что в стране созданы все условия, чтобы готовить спортсменов мирового уровня, повышать их мастерство, стимулировать талантливую молодежь к достижению больших побед, однако они используются не в полной мере.

«Результаты, достигаемые туркменскими спортсменами на международных соревнованиях, не всегда отвечают вполне закономерным ожиданиям. Ибо туркменские штангисты так и не смогли особо отличиться на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (проходил с 1 по 10 ноября, Туркмения разделила в медальном зачете 14-е место — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим глава государства выразил ректору недовольство работой вуза в этом направлении, потребовав пересмотреть подходы и методы в процессе обучения», — подчеркивает ТДХ.

Вице-премьеру Пурли Агамырадову Бердымухамедов поручил «усилить требовательность к работам во всех структурах спортивной сферы, принять меры для повышения ее отдачи, а с возведением нового здания наладить на должном уровне подготовку квалифицированных кадров спортивного профиля, тренеров и спортсменов высокого класса».

Затем туркменский лидер отправился в Олимпийский городок, позанимался различными видами спорта, провел силовую тренировку, а также сыграл в боулинг. На видеокадрах, опубликованных «Хроникой Туркменистана», видно, как Бердымухамедов выбивает несколько страйков.

В конце октября Бердымухамедов во время заседания кабинета министров страны, на котором обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, продемонстрировал членам правительства свой навык поднятия штанги. Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.

Minval.az