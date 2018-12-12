Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обратился в суд с иском о защите чести к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом передает ТАСС.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск», — отметил адвокат генерала Шота Горгадзе.

Золотов потребовал взыскать с Навального миллион рублей и готов, по словам Горгадзе, перевести эти деньги в один из детских домов.

В иске генерал требует признать порочащими сведения о недвижимости и руководстве Росгвардии, якобы объедающем своих сотрудников.

Minval.az