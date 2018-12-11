Президент Владимир Путин заявил, что ему трудно ставить под сомнение справедливость решения двух судов, которые назначили административный арест правозащитнику Льву Пономареву. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека 11 декабря.

Путин пообещал, что попросит генпрокурора Юрия Чайку «посмотреть повнимательней» на обстоятельства дела Пономарева, но отметил, что суды двух инстанций признали правозащитника виновным в «призывах к несанкционированным митингам и шествиям».

«Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд и страна погружается в условия чрезвычайного положения», — приводит пресс-служба президента его слова.

Путин сказал это в ответ на слова члена СПЧ журналиста Николая Сванидзе о неправомерности ареста Пономарева за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Сванидзе также подчеркнул, что дело «Нового величия» фактически спровоцировали внедрившиеся в молодежную среду оперативники. На это Путин ответил: «Гапоновщина какая-то, в первый раз это слышу».

На рассказ о том, что фигурантов дела «Сети» сотрудники ФСБ якобы пытали в автозаках после задержания, Путин ответил, что это невозможно, так как «сотрудники ФСБ не работают в этих автобусах, их там нет». По его словам, в автозаках работает или Росгвардия, или полиция.

Как сообщает «Дождь», Тверской суд 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение порядка проведения уличной акции. Поводом стал его репост сообщения об акции 28 октября «За наших и ваших детей!» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». 7 декабря Мосгорсуд сократил Пономареву арест до 16 суток. Он затем просил отпустить его на прощание с Алексеевой, но Тверской суд ему отказал.

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