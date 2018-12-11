В Грузии уже лабораторно подтвержден вирус гриппа, — об этом изданию «Грузия онлайн» сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«На нашей веб-странице можно увидеть, что вирус гриппа в нашей стране уже подтвержден. Лабораторно у нас подтверждено около 10 случаев. С этой точки зрения призываю население соблюдать соответствующие превенционные мероприятия – самое лучшее превенционное мероприятие это прививка», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, необходимо соблюдать общие нормы гигиены, проветривать помещения и в случае высокой температуры обращаться к семейному врачу.

Minval.az