Внефракционный нардеп Надежда Савченко в Шевченковском суде 11 декабря заявила, что прекратит сухую голодовку 13 декабря. Об этом сообщает «Украинская правда».

Она заявила, что за шесть дней голодания потеряла 7 кг – похудела с 73 кг до 66 кг.

Политик заявила, что решила прекратить голодовку, так как ей пошли на уступки и разрешили подать электронную декларацию.

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу – решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки», – сказала Савченко.

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