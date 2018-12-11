На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.

«Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту произошедшего инцидента пока что не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности», — пишет издание.

По информации «Ленты.ру», пуски проходили в воскресенье, 9 декабря, на полигоне Капустин Яр. Также источник «Ленты.ру» заявил, что на видео зафиксирован «проектный инцидент» и за пределы полигона ракета не улетела.

Зенитные ракетные системы С-300 эксплуатируются с 1975 года. Комплексы предназначены для уничтожения разновысотных целей на дальности 75-200 километров. В настоящее время системы заменяются на С-400.

Minval.az