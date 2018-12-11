В Армении задержали российского военного по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянской Генпрокуратуры.

По информации агентства, речь идет об убийстве 57-летней женщины-дворника, которое произошло 3 декабря в городе Гюмри. По этому факту завели уголовное дело. Других подробностей пока нет.

Женщина скончалась по дороге в больницу, на ее теле были обнаружены следы побоев.

После смерти женщины местные СМИ писали, что к убийству могут быть причастны военные из 102 российской военной базы, расположенной в городе. Официального подтверждения этой информации не было.

В генконсульстве России в Гюмри обвинили армянские издания в непрофессионализме и публикации «непроверенных и неподтвержденных данных».

При этом местные правоохранительные органы подтверждали, что задержали российского военнослужащего, который в день убийства не вышел на службу. Позже выяснилось, что задержанный не причастен к случившемуся, уточняли в полиции.

В январе 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе полугодовалый ребенок. На следующий день после нападения был задержан российский военнослужащий Валерий Пермяков.

В августе 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве. Осужденного передали российской стороне в мае 2017 года.

Minval.az