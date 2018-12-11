В архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя президента России Владимира Путина.

Как сообщает Bild, до конца существования ГДР Путин был сотрудником Штази. Удостоверение было обнаружено в архивном отделе «кадров и квалификации» управления ведомства в Дрездене. Оно было выдано 31 декабря 1985 года, и продлевалось ежеквартально до конца 1989 года. Отмечается, что на документе значится подпись Путина.

Как сообщил глава отделения по работе с архивами Штази в Дрездене Конрад Фельдьер, удостоверение позволяло работавшему в то время в дрезденском подразделении КГБ Путину проходить в учреждения Штази беспрепятственно. Он также не мог раскрывать информацию о том, что являлся сотрудником советских спецслужб.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удостоверение ведомства ГДР действительно могло был выдано Путину, так как КГБ СССР и Штази сотрудничали, передавало «Интерфакс». «Нельзя исключать и такого обмена документами», — сказал он.

Владимир Путин с 1977 года служил в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. В 1985 — 1990 годах он работал в Германской Демократической Республике по линии внешней разведки КГБ в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР.

Als KGB-Spion in Dresden — Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

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