Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а «как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

«Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности», — отметил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что от Министерства иностранных дел Украины требуется завершение работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.

Порошенко также отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для наших многочисленных исков в международные суды. В частности, президент привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны «строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения…, территориальной целостности, нерушимости границ…, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела…, добросовестного выполнения взятых международных обязательств…, норм международного права…».

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