Армения заявляет о готовности установить прямые дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. Об этом заявил в понедельник иностранным журналистам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, передают российские СМИ.

«Надеемся, Турция займет такую же позицию», — отметил Пашинян.

При этом в числе неприемлемых предварительных условий Пашинян назвал вопрос Нагорного Карабаха. «Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», — сказал он.

Minval.az