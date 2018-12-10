Сообщения о возможной причастности России к проходящим во Франции акциям протеста являются клеветой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал протесты «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», — цитирует Пескова «Медуза».

О том, что Россия может иметь отношение к массовым протестам во Франции, как ранее сообщал Minval.az, заявила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным британского издания The Times, связанные с Россией твиттер-аккаунты распространяли призывы к участию в акциях.

Издание Le Parisien сообщило, что Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проверяет возможность иностранного вмешательства в акции протеста. О каком именно иностранном государстве идет речь, в статье не уточнялось.

Minval.az