К 00.35 Центральная избирательная комиссия Армении обработала 5,98% бюллетеней (это данные с 287 сельских избирательных участков). По этим данным, с результатом 68,09% (51342 голоса) лидирует блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте с 10,59% (7986) партия «Процветающая Армения», на третью позицию вырвалась «Светлая Армения» с 6,45% (4865). АРФ Дашнакцутюн спустилась на четвертую строчку с 5,47% (4127).

Далее идет Республиканская партия Армении уже с 3,83% (2885). Ровно 2% голосов набирает блок «Мы» (1507), а у «Сасна црер» седьмое место с 1,43% (1080).

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Секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян представил итоги подсчета голосов на 185 избирательных участках из 2010.

Согласно предварительным результатам:

Республиканская партия Армении – 1486 (4,08%)

«Выбор гражданина» – 185 (0,51%)

АРФ «Дашнакцутюн» – 2295 (6,31%)

«Мой шаг» – 24466 (67,24%)

«Просвещенная Армения» – 2311 (6,35 %)

«Христианско-демократическое возрождение» – 156 (0,43 %)

«Национальный прогресс» – 128 ( 0,35%)

«Мы» – 672 (1,85 %)

«Оринац Еркир» – 329 (0,90%)

«Сасна црер» – 512 (1,41%)

«Процветающая Армения» – 3848 (10,57 %).

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К полуночи Центральная избирательная комиссия Армении обработала около 1,9% бюллетеней (это данные со 150 небольших сельских избирательных участков).

По этим данным, с результатом 65,95% (15772 голоса) лидирует блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте с 10,14% (2424) партия «Процветающая Армения», третьей идет АРФ Дашнакцутюн с 7,91% (1892). Четвертую позицию занимает «Светлая Армения» с 6,89% (1647). Далее идет Республиканская партия Армении с 3,66% (875).

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По итогам подсчета данных с 83 избирательных участков блок «Мой шаг», поддерживающий Пашиняна, поддержали более 63% избирателей, следует из данных ЦИК Армении. Занимающее второе место «Процветающая Армения» заручилась поддержкой примерно 11% избирателей.

На третьем месте партия «Дашнакцутюн», у которой чуть больше 10%.

Всего в Армении 2010 избирательных участков, а, значит, к 22:30 мск (23.30 — бак.вр.) подсчитано менее 5%.

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Блок исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набирает 59,71% голосов на выборах в парламент страны после подсчёта данных с 29 избирательных участков.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении.

Как уточняется, партия «Процветающая Армения» набирает 15,21% голосов избирателей , «Просвещённая Армения» — 5,52%, Республиканская партия Армении — 5,09%.

В воскресенье, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.

Явка на выборах в Армении, по данным ЦИК, составила 48,63%.

Minval.az