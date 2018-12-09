Все подразделения Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В настоящий момент координирует работу всех органов ведомства специально созданный оперативный штаб, которым руководит заместитель главы МВД Вадим Троян.

В данный штаб вместе с ним вошли и другие высокопоставленные чиновники ряда ведомств, в частности заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий, заместитель командующего Нацгвардией Валерий Бондарь.

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