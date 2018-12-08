Судебное заседание проходило в Зальцбурге, Австрия. На скамье подсудимых оказалась 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что во время секса дала своему 73-летнему любовнику дозу снотворного, чтобы хоть немного его успокоить.

Оказалось, что она случайно переборщила с дозой, и концентрация препарата оказалась слишком большой, после чего пенсионер скончался. Женщина после происшествия спрятала тело мужчины в мусорный бак. Его обнаружили лишь спустя 3 недели. Тело уже разлагалось, но удалось установить личность жертвы сексуальных игр мужчины по имени Хайнц.

Сильвия признала свою вину, и теперь австрийский суд готовится вынести ей меру наказанияза убийство по неосторожности во время сексуальной активности. Соседи парочки любовников утверждают, что 73-летний мужчина часто наведывался к 62-летней женщине для любовных утех. Сама же Сильвия уточнила, что Хайнц требовал слишком много, и это её раздражало, ведь в 62 года она не может сесть на шпагат или же выбирать позу для молодых.

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