Министерство обороны Армении продолжает демонстрировать находящиеся на вооружении комплексы. Накануне были распространены видеокадры боевых стрельб из реактивной системы залпового огня «Смерч» и С-300. Сегодня армянская сторона выложила видео с испытаний советских и российских ракетных систем «Искандер» и «Скад».

«Самые мощные ракетные комплексы, стоящие на вооружении армянской армии, в состоянии с высокой точностью превратить в пепел большие территории на расстоянии в несколько сотен километров», — сообщает программа министерства обороны Армении «Зинуж» (Военная сила).

Minval.az