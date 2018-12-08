6 декабря в Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ. В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина гостей приветствовал российский президент Владимир Путин. Во встрече приняли участие лидер Азербайджана Ильхам Алиев, и.о. премьера Армении Никола Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает Minval.az, встреча началась с традиционной церемонии фотографирования, во время которой случился казус: Александр Лукашенко ударяет стоящего рядом с ним Никола Пашиняна локтем и что-то говорит ему серьезным тоном, а затем политики улыбаются.

Между Ереваном и Минском завязалась полемика из-за назначения нового генсека ОДКБ, так как Юрий Хачатуров был отозван в связи с прохождением по уголовному делу о событиях 1 марта в Армении.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал в ноябре, что собирается потребовать объяснений у президентов Беларуси и Казахстана — Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева — относительно их заявлений по генсеку. Однако, как писали ранее российские СМИ, по прибытии в Петербург оказалось, что размахивать шашкой Никол Пашинян пока способен только у себя в Ереване. На открытом для прессы заседании высшего Евразийского экономического совета, где присутствовали обидчики, армянский премьер вел себя тише воды ниже травы.

Minval.az