Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала в интервью программе «Панорама» телеканала «Беларусь 1» о некоторых деталях прошедших в Петербурге переговоров.

По словам Эйсмонт, один из вопросов повестки дня был связан с нефтью. «Он сейчас крайне усложнился для Беларуси, Кыргызстана и Армении, которые не добывают нефть, — сказала она. — Россия проводит налоговый маневр. И вот у нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Более того, есть дальнейшие расчеты. При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти 11 миллиардов. Мы в союзе. А союз для чего создавался? Для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое. <…> В устранении барьеров и была цель создания Евразийского экономического союза. Что мы видим на самом деле? Чем дальше, тем больше барьеров».

Пресс-секретарь президента уточнила, что переговоры «действительно получились очень резонансными, в средствах массовой информации прозвучали громко».

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