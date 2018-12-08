Руководители пресс-служб министерства обороны, администрации президента и службы налогов Грузии снялись в рекламе российского майонеза «Слобода» и столкнулись с жесткой критикой. Об этом сообщает грузинский портал Netgazeti.ge.

Отмечается, что грузинские чиновницы снялись для журнала City в «новогодней фотосессии с подругами». Никто из моделей, по их словам, не подозревал, что участвует в рекламной кампании российского майонеза. После публикации фотографий посетители сайта стали оставлять негативные комментарии, из-за чего статья в итоге была удалена.

Пресс-спикер министерства обороны Грузии Нино Толордава подтвердила, что не подозревала о рекламном характере съемки. Она заявила о своей твердой уверенности на съемках, что «Слобода» украинский продукт, и подчеркнула, что никогда не покупает российские товары.

Пресс-секретарь службы налогов Грузии Хатия Моисцрапишвили также признала, что не знала о российском происхождении товара. С такой же позицией выступила руководитель пресс-службы администрации президента Грузии Эка Мишвеладзе. «Я считала, что это безобидное новогоднее интервью и фотография с подругами», — оправдалась она.

В то же время основатель журнала Эка Хаперия утверждает, что чиновницы знали, что рекламируют российский продукт.

Minval.az