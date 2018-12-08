Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью государственному телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) заявил, что у России и ее президента Владимира Путина «нет желания отхватить кусок Украины», так как у нее и без того большая территория.

Интервью было записано в конце ноября, но показано только в пятницу 7 декабря.

«Только один вопрос – почему в Украине случилось то, что случилось, почему самой Украине не дали возможность разобраться с внутренними своими делами. Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория», – сказал Назарбаев.

Он также заявил, что «надеется», что в 2019 году существующие проблемы в отношениях РФ и Украины будут решены.

«Пусть решатся все проблемы, особенно, не буду скрывать, за Украину тоже переживаю. Я там учился, я знаю украинцев. У меня друзья до сих пор сохранились. Народ, как говорится, наш. Мы понимаем друг друга, душу понимаем, одни и те же песни поём, одни шутки. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины», – сказал Назарбаев.

Назарбаев в том же интервью заявил, что ЕС и странам Запада надо восстанавливать нынешние отношения с Москвой, которые оцениваются как самые напряженные со времен холодной войны, и снимать санкции, которые были введены в отношении Кремля за Крым и Донбасс.

Назарбаев в частности вспомнил, что в личном разговоре с бывшим главой Еврокомиссии Баррозу тот сказал ему, что «Россия – это континент, который притворяется государством, и цивилизация, которая притворяется народом».

«Он подчеркивал огромность России, – заявил президент Казахстана. – Я думаю, это признание всей Европы, что Россия нужна Европе. Нынешняя ситуация ненормальная, и понимание этого придет», – с уверенностью заявил казахстанский президент.

Он отдельно подчеркнул, что считает нынешнюю санкционную политику США и ЕС в отношении России «контрпродуктивной».

«Советский Союз все 74 года был под санкциями. Вы забыли, а я это хорошо помню. Несмотря на эти санкции, Россия подняла промышленность, подготовилась ко Второй мировой войне и выиграла ее. Поэтому потуги, которые сейчас делаются с целью приостановить развитие России, неправильные, они контрпродуктивные», – сказал Назарбаев.

Также он назвал Путина «величайшим патриотом России»:

«За эти годы он (Путин) реально стал политиком мирового масштаба. Я близко с ним общаюсь, мы часто и откровенно говорим, обсуждаем разные темы, он сейчас очень подготовленный человек, человек, который абсолютно разбирается в мировой политике, взаимоотношениях, и, конечно, величайший патриот России. Что касается интересов России – он отстаивает всеми фибрами души», – заявил Назарбаев.

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