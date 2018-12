Организаторы «Грэмми» объявили имена номинантов, претендующих на музыкальную премию, сообщает RT.

В категории «Лучшая запись года» представлены I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), The Joke (Брэнди Карлайл), This Is America (Чайлдиш Гамбино), God’s Plan (Дрейк), Shallow (Леди Гага и Брэдли Купер), All the Stars (Кендрик Ламар & SZA), Rockstar (Пост Малоун), The Middle (Zedd, Maren Morris & Grey).

В номинации «Альбом года» поборются Invasion of Privacy исполнительницы Cardi B, By the way, I Forgive You Брэнди Карлайл, Scorpion Дрейка, H.E.R. исполнительницы H.E.R., Beerbongs & Bentleys Пост Малоуна, Dirty Сomputer Жанель Моне, Golden Hour Кейси Масгрейвс, а также Black Panther: The Album, Music From and Inspired By.

В категории «Песня года» представлены All the Stаrs, Boo’d Up, God’s Plan, In My Blood, The Joke, The Middle, Shallow, This Is America.

Minval.az