Гражданка России облила священника кислотой в храме в Никарагуа после того, как исповедовалась ему. Об этом сообщает местная газета La Prensa.

Инцидент произошел в среду, 5 декабря. Женщина по имени Элис Леонидовна Гонн облила серной кислотой Марио Гевару, священника собора города Манагуа. Он был госпитализирован с ожогами глаза, лица и участков тела. Прихожане, ставшие свидетелями нападения, оказали священнослужителю первую помощь — сняли поврежденную кислотой одежду и отвезли мужчину в больницу, а также задержали женщину до приезда полиции. По словам одного из очевидцев, преступница вела себя так, будто она «одержима демонами», и кричала, что полицейские «ей ничего не сделают».

Издание отмечает, что атака произошла спустя три дня после того, как президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил священников католической церкви в участии в антигосударственном сговоре и содействии протестам, которые начались в стране в апреле 2018 года.

Народные волнения начались в Никарагуа после того, как власть предложила увеличить сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Протесты переросли в беспорядки, в результате которых погибло более 350 человек.

Minval.az