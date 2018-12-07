Литва применила индивидуальные санкции с запретом на въезд в страну для граждан Российской Федерации, которые имели отношение к задержанию трех украинских военных судов в Керченском проливе.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу заявила находящаяся в Киеве президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море», — приводит слова президента ее пресс-служба.

Грибаускайте также уведомила президента Украины Петра Порошенко, что Вильнюс увеличит военную помощь стране. «Мы дополнительно выделим большее количество амуниции, будем направлять больше военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности, которые помогут в отражении гибридных атак, особенно во время выборов», — сказала литовский лидер.

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