Первый канал признал ошибку в сюжете, посвященном годовщине событий на киевском Майдане. Администрация принесла свои извинения за этот инцидент, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Первого канала объяснила казус непрофессионализмом стрингеров, которые предоставили видеозапись. Со слов сотрудников СМИ, выданный за киевлянина парень «на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии».

Сообщается, что внештатные сотрудники записали на видео комментарий своего знакомого. По их словам, ролик с участием настоящего Кирилла Чубенко оказался бракованным.

Ранее блогер Илья Варламов заметил, что в сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана, под видом участника тех событий показан другой человек.

В ходе собственного расследования Варламов выяснил, что вместо Чубенко в репортаже появляется житель Белоруссии Виталий Юрченко. Герой сообщил на камеру, что ему «Майдан ничего не дал».

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