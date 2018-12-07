Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко о ценах на газ.

«Что касается вчерашнего ЕврАзЭС, это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где вёлся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений, высказывались разные точки зрения, высказывались несогласия по ряду вопросов. Это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — сказал Песков.

При этом он добавил, что президенты России и Белоруссии условились провести ещё одну встречу до нового года для «финализации обсуждения тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных».

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