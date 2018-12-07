Решение о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не принято.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, вопрос не решился», — сказал он журналистам в пятницу.

«Работа будет продолжена», — добавил он.

Д.Песков пояснил, что «в ходе беседы лидеров ЕврАзЭС вне повестки дня этот вопрос был затронут по инициативе (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это нормальная практика — любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным».

«В тот момент присутствовали не все члены ОДКБ за столом переговоров», — отметил пресс-секретарь президента.

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