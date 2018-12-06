Есть такой старый анекдот на бессмертную «школьную» тематику. В класс входит учитель и, строго оглядев учеников, вопрошает: «Дети, кто взял Измаил?» Отпетый двоечник тут же вскакивает: «Я не брал!» Остальные заявляют в поддержку: «И мы не брали!» Возмущенный таким невежеством учитель бежит к завучу, а тот, выслушав педагога, спокойно отвечает: «Ну что вы расшумелись? Ну взяли, поиграют и вернут, это же дети. А не вернут — спишем».

Теперь похожий сюжет разворачивается между Москвой и Ереваном. Только вместо «Кто взял Измаил?» звучит другой вопрос: «Кто просил отложить саммит ОДКБ?»

Напомним: выступая на очередном своем предвыборном митинге, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что намеченный на 6 декабря саммит ОДКБ, где и предполагалось избрать генсека, не состоится, о чем он узнал в телефонной беседе с Владимиром Путиным. «В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — цитировали тогда Пашиняна многие информагентства. Затем на эту тему высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, по словам которого, саммит был отменен по просьбе Еревана: «С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить». Как пояснил Ушаков, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков.

И вот в ответ на это заявление Ушакова в Армении поднялась форменная буря. Было от чего: перенос саммита, напомним, означал для Еревана тяжелейшее политическое поражение. В Армении все еще не теряли надежды протащить своего кандидата в генсеки на тот срок, который не доработал прежний глава секретариата ОДКБ, представитель Армении Юрий Хачатуров. Но если саммит перенесен, а следующий по понятным причинам состоится уже после нового года, это означает, что у нового «армянского кандидата» просто не будет достаточно времени для того, чтобы войти в курс дела и приступить к своим обязанностям. То есть перенос саммита для Армении уже означал этакий «технический нокаут». И теперь оказывается, что Армения сама подписала капитуляцию, попросив перенести саммит? Да еще ереванская публика узнала об этом накануне выборов?! Такого в Ереване стерпеть уже не могли. Пресс-секретарь Пашиняна Арман Егоян начал спешно выгораживать своего шефа. «Армения не выступала с предложением об отмене саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге. Все было так, как об этом заявил 2 декабря журналистам и.о. премьер-министра Никол Пашинян», — приводил слова Егояна армянский портал 24News.

Тут уже настал черед возмущаться представителям России. Ведь обвинили во лжи и дезавуировали не Доренко и не Леонтьева, а Юрия Ушакова, который, во-первых, помощник президента РФ, а во-вторых, в команде Путина занимается еще и подготовкой встреч на высшем уровне, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Для него такие обвинения — тяжелейший удар по профессиональной репутации, особенно болезненный и тяжелый теперь, когда на фоне всех политических неприятностей Кремля исполнять свои обязанности, как выражаются в определенных кругах, «дипломатического шерпы» ему и так нелегко безо всякой иронии и кавычек. И ладно, если бы подобную «информационную атаку» на Ушакова устроили завзятые «русофобы» из Украины, Грузии или стран Балтии, но Армения? Исторический союзник? Любимый «форпост»? Во многих странах и столицах «запаслись попкорном». И прежде всего в Баку, особенно после серии недавних реверансов в адрес Еревана, от скандальных заявлений МИД РФ и членов «Лазаревского клуба» в Ереване и до не менее скандальной утечки «Коммерсанта» об отказе РФ продать Азербайджану береговые ракетные комплексы «Бал». Как выяснилось, в Баку вообще не вели переговоры об их приобретении, но вот аргументы в стиле «во-первых, в радиусе поражения окажутся наши корабли (притом что попасть из сопредельного с РФ Азербайджана по кораблям в российских территориальных водах можно даже из охотничьего ружья), а во-вторых, эти комплексы можно применять и на суше, а мы не хотим, чтобы из них стреляли по многострадальным армянам в Карабахе», приведенные «Коммерсантом», оказались из серии «слово не птица, вылетит — не отмоешься». Особенно после заявлений той же Захаровой, что РФ дарит Армении оружие, чтобы «выровнять баланс» с Азербайджаном.

Так или иначе, теперь РФ приходится отвечать на такое вот неожиданное армянское «спасибо» и спасать репутацию уже не только ОДКБ, но и Ушакова.

Сначала с армянским порталом Tert.am поговорил неназванный дипломатический источник в Москве: заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении не соответствует действительности. «Армянская сторона обращалась к России и другим странам — партнерам по ОДКБ с просьбами о переносе саммита на более поздние сроки», — отметил источник.

Затем за Ушакова вступилась Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. И в интервью Tert.am тоном строгого завуча «поставила на место» и пресс-секретаря Пашиняна в частности, и весь расшалившийся «форпост» вообще: «Комментарий Ушакова не нуждается в переподтверждении. А вот заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении вызывает недоумение как по содержанию, так и по форме».

Здесь бы в Ереване взять паузу, заявить, что Егояна не так поняли, не так перевели и вообще промолчать, ан нет. Никол Пашинян, искренне считая себя «тяжелой артиллерией», решил вступиться за Егояна и тоже решил воспользоваться менторским тоном: «Вопрос должен решиться консенсусом. Армения ни к кому не обращалась ни с просьбой, ни с предложением перенести саммит ОДКБ. Мы сказали, что у нас есть свой кандидат, и мы последовательно продолжаем вести переговоры вокруг нашего кандидата». В общем, «летят перья», а ситуация вокруг выборов генсека окончательно «съезжает» на уровень дворовой перебранки.

И да, еще одна деталь. Сама интрига вокруг поста генсека закрутилась именно после того, как в Армении против действующего на тот момент главы этой организации Юрия Хачатурова выдвинули уголовное обвинение в заговоре с целью захвата власти (речь шла о трагических событиях 1 марта 2008 года), и только потом удосужились отозвать его с поста генсека. Более того, если Беларусь и Казахстан профессионально защищают свои интересы, а Россия, получив такой «сюрприз» от любимого «форпоста», пытается всеми силами спасти ОДКБ от окончательного развала и дискредитации (а такие имиджевые потери никогда не проходят бесследно), то в Армении решали и решают свои внутриполитические проблемы, не очень задумываясь о последствиях.

Теперь же, накануне выборов, «последствия» дают о себе знать. И еще в таких формах и таких масштабах, проигнорировать которые будет уже затруднительно. В сети появилась новая сенсационно-скандальная запись телефонного разговора Никола Пашиняна с директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном, которые обсуждают все тот же арест бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. При этом Ванецян честно предупреждает, что арест Хачатурова может «осложнить отношения с русскими», затем, в ходе следующего звонка, сообщает Пашиняну: «Ко мне приехали представители как разведки (потом Ванецян поясняет, что речь идет о представителях Службы внешней разведки – «Спутник Армения».), так и ФСБ. Они говорят, чтобы мы не делали этого. Говорят, хотя бы с поста главы ОДКБ снимите, потом арестуйте, иначе это нанесет урон авторитету ОДКБ».

Пашинян старательно пытался спасти ситуацию. Он в прямом эфире на Facebook назвал новую прослушку войной против Армении и ее государственности, и возложил ответственность на все тех же «олигархов»: «Коррумпированная система видит, что круг вокруг нее сжимается. Эта система видит, что наши обещания станут реальностью сразу после парламентских выборов. И все коррумпированные элементы мы по очереди призовем к ответственности от имени народа». После чего вновь перешел к предвыборной риторике и выразил надежды, что он получит «от граждан Армении очень сильный мандат для борьбы с коррупцией». Потом, спохватившись, добавил, что уже сам рассказал про свой разговор с Ванецяном, а запись подверглась монтажу и часть слов вырезана. Только вот вышло не очень убедительно. Судя по всему, «внутриполитическая» атака на Хачатурова может стать для Пашиняна роковой ошибкой

Это, конечно, не тот случай, когда стоило бы вспоминать мультяшно-хрестоматийное “Акела промахнулся”. Во-первых, пардон, Пашинян далеко не Акела. Во-вторых, «стая», где он претендует на роль вожака, далеко не волчья. А в-третьих, с момента своего прихода к власти в Армении он только и делает, что промахивается. Только вот, похоже, по-настоящему «промахнулась» в этой истории Россия, выбрав себе на Южном Кавказе такой «форпост», как Армения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az