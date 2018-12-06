В среду, 5 декабря, в Милане на полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Зограба Мнацаканяна по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Пользователи социальных сетей посмеялись над фотографией со встречи дипломатов.

Часть интернет-пользователей назвали фотографию «романтической посиделкой в миланской кафешке», а некоторые заявили, что «дипломаты – тоже люди, и имеют право на отдых после трехчасовых усердных переговоров». Нашлись и те, кто обратил внимание на то, что рядом с главой МИД Армении сидел российский посредник Игорь Попов.

«Даже тут Россия оберегает своего «форпоста»», — пишут в комментариях в Facebook.

Minval.az